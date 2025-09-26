Cultura. Se inauguró un mural en el CIC del barrio Alberdi

El Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Alberdi cuenta desde esta jornada con un nuevo mural realizado por una artista jujeña y vecinos del lugar en homenaje al Club del barrio y las tradiciones gauchas. La obra forma parte del Corredor Provincial de Murales, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Jujuy.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, destacó el trabajo conjunto: “Aquí en barrio Alberdi se inauguró este mural que integra las propuestas del Corredor Provincial de Murales. En este querido barrio de San Salvador logramos concretar esta obra con participación del CIC Alberdi, de la Municipalidad capitalina y del Concejo Deliberante, embelleciendo una de las paredes de este espacio institucional que es referencia para la comunidad”.

La autora del mural, la artista plástica y docente María del Huerto Aquino, explicó: “Un mural es unir la cultura general con la propia del barrio y reforzar el sentido de pertenencia. En esta obra se pueden ver mujeres, niños, personas adultas y caballos, que representan la identidad gaucha y la vida cultural y deportiva de este lugar”.

Por su parte, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, señaló que la obra rinde homenaje al Club Deportivo Alberdi, institución que brinda contención a niños, niñas y adolescentes del barrio, tanto en el fútbol masculino como femenino. También agradeció al Consejo de la Mujer por permitir exhibir en sus instalaciones una muestra de pintura vinculada a la visibilización de la violencia de género.

El nuevo mural se suma al circuito cultural del Corredor Provincial de Murales y ya puede ser visitado por vecinas, vecinos y visitantes del barrio Alberdi.