Entrega de indumentaria y preparativos para la participación jujeña en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata

Encabezado por el secretario de Deportes, Luis Calvetti, y su equipo de trabajo se llevó a cabo la reunión informativa, charlas y entrega de indumentaria a la delegación de deportistas jujeños que intervendrán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

En el encuentro desarrollado en instalaciones del Estadio de la Federación Jujeña de Básquet, el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, y el staff institucional brindaron información detallada sobre los horarios de salida, logística del viaje, alojamiento, alimentación, a deportistas, entrenadores y familiares.

La partida de la delegación de 340 integrantes con deportistas convencionales y adaptados se producirá el sábado 27 de septiembre a las 9;30 horas desde la Nueva Terminal de Ómnibus, estimándose el arribo a la ciudad de Mar del Plata en las primeras horas de la tarde del domingo 28 de septiembre, acompañados de personal de apoyo y del SAME.

Con una labor conjunta con distintas áreas del ministerio de Salud, secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades , se desarrollaron talleres abordando temáticas como odontología, nutrición , psicología deportiva, Programa Club Atlético Trátame Bien entre otros, además se entregaron protectores bucales personalizados a los deportistas.

Luis Calvetti, secretario de Deportes, agradeció a los deportistas y sus familias por el esfuerzo y dedicación “a cada uno de los protagonistas, a nuestro gobernador Carlos Sadir, al ministro Normando Álvarez García por tomar la decisión y hacer posible este viaje tan importante a Mar del Plata, con políticas deportivas que potencian el deporte, a los intendentes los profesionales, que han intervenido”.

Estuvieron presentes Lourdes Navarro, Presidenta Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género; el intendente de la localidad de Santa Clara, Antonio Alaniz; el Director General de Deportes de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, entre otros funcionarios.