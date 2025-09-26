Noticias de Jujuy

Entrega de indumentaria y preparativos para la participación jujeña en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata

Jujuy
Entrega de indumentaria y preparativos para la participación jujeña en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata

Encabezado por el secretario de Deportes, Luis Calvetti, y su equipo de trabajo se llevó a cabo la reunión informativa, charlas y entrega de indumentaria a la delegación de deportistas jujeños que intervendrán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

En el encuentro desarrollado en instalaciones del Estadio de la Federación Jujeña de Básquet, el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, y el staff institucional brindaron información detallada sobre los horarios de salida, logística del viaje, alojamiento, alimentación, a deportistas, entrenadores y familiares.

La partida de la delegación de 340 integrantes con deportistas convencionales y adaptados se producirá el sábado 27 de septiembre a las 9;30 horas desde la Nueva Terminal de Ómnibus, estimándose el arribo a la ciudad de Mar del Plata en las primeras horas de la tarde del domingo 28 de septiembre, acompañados de personal de apoyo y del SAME.

Con una labor conjunta con distintas áreas del ministerio de Salud, secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades , se desarrollaron talleres abordando temáticas como odontología, nutrición , psicología deportiva, Programa Club Atlético Trátame Bien entre otros, además se entregaron protectores bucales personalizados a los deportistas.

Luis Calvetti, secretario de Deportes, agradeció a los deportistas y sus familias por el esfuerzo y dedicación “a cada uno de los protagonistas, a nuestro gobernador Carlos Sadir, al ministro Normando Álvarez García por tomar la decisión y hacer posible este viaje tan importante a Mar del Plata, con políticas deportivas que potencian el deporte, a los intendentes los profesionales, que han intervenido”.

Estuvieron presentes Lourdes Navarro, Presidenta Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género; el intendente de la localidad de Santa Clara, Antonio Alaniz; el Director General de Deportes de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, entre otros funcionarios.

También podría interesarte
Jujuy

Significativa concurrencia en la Jornada Integral de Abordaje de Derechos

Jujuy

La Posta de Hornillos fue escenario de un capítulo de producción española «Hasta el…

Jujuy

Cultura. Se inauguró un mural en el CIC del barrio Alberdi

Jujuy

Humahuaca. Forestación y reciclaje como prácticas inclusivas y participativas

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.