FNE 2025. Todo listo para la elección de la Representante Nacional

Jujuy
El estadio “23 de Agosto” se encuentra listo para recibir la esperada elección de la Representante Nacional, una de las instancias más destacadas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Se espera la concurrencia de miles de personas que podrán disfrutar, además, de la presentación de la reconocida banda Airbag.

Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la celebración, se montó un amplio operativo de prevención, con la presencia de la Policía y del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Asimismo, se procedió a señalizar debidamente el predio y sus accesos.

También se implementaron cortes de calles en inmediaciones del estadio, a fin de facilitar la circulación y el ingreso del público.

