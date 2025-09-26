Municipio acompañó el 10° aniversario de la Fundación Sayani

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó a la Fundación Sayani en la celebración de su décimo aniversario, destacando el trabajo sostenido de la institución en la prevención, detección y atención de enfermedades hepáticas, así como en la promoción de la salud integral de la comunidad.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, valoró el compromiso de la fundación y resaltó el trabajo articulado con el municipio, “junto con la presidenta, la fundadora y todos los usuarios quienes hacen posible esta fundación, acompañando a este grupo de personas que decidió llevar adelante una fundación que tiene que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado de su salud mental, de su salud física, de tejer redes para que cada uno pueda encontrar la mejor atención de lo que es particularmente su patología”.

En esa línea, agregó, “eso es lo que buscamos desde el municipio, tejer redes para que tengamos una ciudadanía más informada, con más prevención y con mejor salud y un mejor vivir”.

Por su parte, la fundadora de la Fundación Sayani, Patricia Gallardo, recordó los inicios y agradeció el apoyo recibido, “junto a personas que en ese momento fueron pacientes y Elena Anachuri, que es la presidenta, queremos agradecer en forma total el apoyo de la Municipalidad, que desde siempre nos ha estado acompañando en las campañas de detección de hepatitis virales, hemos firmado un convenio que estamos llevando adelante en forma conjunta, una escuela de pacientes, y eso es una señal para la comunidad, del acompañamiento, poner en la agenda del municipio la salud y esperamos así también el acompañamiento del resto de los municipios, como también del Ministerio de Salud de la provincia”.

En tanto, la presidenta de la Fundación Sayani, Elena Anachuri, expresó, “firmamos un convenio con el municipio este año, así que estamos trabajando en conjunto, agradezco al Intendente por la placa donada. Jujuy es nuestra casa, aquí hemos nacido para dar respuestas a las enfermedades hepáticas de y más, porque por suerte Fundación Sayani hizo varios trabajos como jornadas humanitarias de San Juan, en Buenos Aires, somos reconocidos a nivel nacional, e internacional también”.

La Fundación Sayani, fundada en 2015, tiene como misión fortalecer y acompañar de manera integral a los pacientes y sus familias en la prevención y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). Además, trabaja en la gestión de sus factores de riesgo con un modelo de atención que prioriza la excelencia clínica, la calidez en el trato y la seguridad en los procesos de prestación de servicios de salud.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Z3LuAluup1s