Significativa concurrencia en la Jornada Integral de Abordaje de Derechos

En la oportunidad se abordaron temas clave respecto a situaciones sociales.

El Centro Cultural Jorge Accame de la capital jujeña, fue escenario de la capacitación organizada por la Secretaría de Equidad y Promoción del Gobierno Provincial y la Secretaría de Asuntos y Relaciones Municipales de la capital.

En esta oportunidad, la jornada contó con la participación del Procurador del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.

La capacitación realizada este viernes abordó temas como vulneración de derechos respecto a niños y niñas, mujeres en situación de violencia de género, cuidado de mascotas, problemática de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

En ese marco, la secretaria de Equidad y Promoción, Victoria Luna Murillo, comentó que es la cuarta jornada en lo que va del año. “El objetivo, es brindar herramientas necesarias para saber cómo actuar en situaciones sociales complejas”, manifestó.

Así también, agradeció la presencia del Procurador en la actividad ya que “refuerza calidad en materia legal”, agregó.

En tanto, indicó que en la parte final se cumplió con la entrega de certificados e indicó que “la quinta jornada se realizará en el interior de provincia; la idea es que todos los vecinos de Jujuy se capaciten y cuenten con las instituciones del Gobierno”.