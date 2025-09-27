Abordaje institucional. Policías de La Quiaca participaron de un taller de prevención de la violencia de género

Se llevó a cabo en La Quiaca el taller de prevención de la violencia de género, destinado a efectivos policiales

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad de La Quiaca, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante un taller de capacitación sobre Violencia de Género, bajo el eje “Prevenir, acompañar y actuar”.

La actividad estuvo destinada al personal policial de la Unidad Regional 5 y contó con la modalidad presencial, participando un total de 42 efectivos policiales.

La disertación estuvo a cargo de la abogada Nadia Mamani y de la licenciada Nancy Cari, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de La Quiaca, quienes compartieron herramientas teóricas y prácticas para la intervención en casos de violencia por motivos de género.

El objetivo de la capacitación fue fortalecer la perspectiva de género en el abordaje institucional, resaltando la importancia de actuar de manera oportuna y coordinada frente a estas problemáticas. En este sentido, se hizo hincapié en que prevenir significa generar conciencia y derribar estereotipos, acompañar implica brindar contención integral a las víctimas, y actuar demanda garantizar una respuesta rápida, eficaz y respetuosa.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia está ubicado en calle Maestro Argentino esquina Puerto Argentino del barrio 70 Viviendas. Se promocionó también la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, funciona las 24 horas todos los días del año.

Se destacó que este tipo de instancias de formación contribuyen a mejorar las prácticas de los distintos organismos del Estado, en especial de las fuerzas de seguridad, quienes cumplen un rol fundamental como primer canal de atención y protección. Asimismo, se reafirmó el compromiso de continuar articulando acciones que permitan avanzar hacia una provincia libre de violencias.