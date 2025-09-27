Entornos virtuales seguros. «Lo Virtual es Real»: taller sobre violencia digital en la Federación de Básquet de Jujuy

Junto a la Secretaría de Deportes se realizó el taller «Lo Virtual es Real» para prevenir la violencia digital y promover entornos virtuales seguros

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante el taller “Lo Virtual es Real” en la sede de la Federación de Básquet de Jujuy, en el marco del programa Club Atlético Tratame Bien, junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia como prevención de la violencia digital.

La actividad estuvo destinada a las y los jóvenes que representarán a Jujuy en los próximos Juegos Evita 2025, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires.

Durante el encuentro se abordaron las problemáticas vinculadas a la violencia digital, compartiendo herramientas para su identificación, prevención y abordaje, con el objetivo de fortalecer espacios de cuidado también en los entornos virtuales.

El taller permitió generar un espacio de reflexión y diálogo con las y los deportistas, resaltando la importancia de la inclusión, la igualdad y la construcción de vínculos sanos y libres de violencias dentro y fuera de la práctica deportiva.

Junto a los y las jóvenes atletas el equipo del Consejo Provincial de Mujeres celebró el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de deportistas reconociendo el rol en todas las disciplinas y la formación como herramientas fundamentales para la promoción y prevención de la violencia por motivos de género.

Participaron Lourdes Navarro, Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades; Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.

También el Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti y la Directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate.