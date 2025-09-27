Políticas públicas de género. Articulaciones estratégicas entre el Consejo Provincial de Mujeres y la Dirección de Estadísticas y Censos

El Consejo Provincial de Mujeres y la DIPEC integran sistemas de información para garantizar una vida libre de violencia por motivos de género

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, mantuvo un encuentro de trabajo con la directora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC), Norma Pereyra, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y avanzar en la integración de los sistemas de información de ambos organismos.

Durante la reunión se abordaron líneas estratégicas para el desarrollo de herramientas conjuntas que permitan políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de contar con información actualizada para la toma de decisiones que garanticen el acceso a derechos y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, resaltando la disposición de la DIPEC para articular acciones conjuntas que fortalezcan la capacidad del Estado Provincial de brindar respuestas eficaces, con políticas basadas en la evidencia y para promover el bienestar de mujeres y diversidades.

Estos espacios de trabajo conjunto permiten construir herramientas más sólidas para el diseño e implementación de estrategias públicas que garanticen acceso a una vida libre de violencias y oportunidades para todas las personas.

Del encuentro participó el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.