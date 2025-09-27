Salud pública. Jujuy suma 61 operativos de ablación en 2025

Los últimos procedimientos se concretaron en hospitales San Roque y Orías.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que recientemente se realizaron en el Hospital San Roque de la ciudad capital y en el Hospital Oscar Orías de Libertador, dos nuevos operativos de ablación, el último de ellos con carácter multiorgánico. De este modo, un total de 61 procedimientos se efectuaron en la provincia desde el inicio de 2025.

La sensibilización sobre la importancia de la donación de órganos es fundamental para fortalecer el trabajo continuo que permite alternativas de recuperación a personas de Jujuy y de diferentes puntos del país que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante de órganos.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Importante

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 4221228.