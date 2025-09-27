Turismo. Capacitan a más de 70 informantes turísticos en gestión de datos para el turismo accesible

La Dirección de Turismo provincial llevó adelante un taller virtual sobre datos estadísticos para la gestión del turismo accesible, en el que participaron más de 70 informantes turísticos de toda la provincia. La iniciativa se realizó en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y en el marco del Plan Provincial de Discapacidad.

La jornada online tuvo como propósito sensibilizar sobre discapacidad, promover el turismo inclusivo y destacar la importancia de la recopilación de datos estadísticos sobre las personas con discapacidad que visitan la provincia.

Durante el encuentro se abordó el paradigma social de la discapacidad, con el objetivo de promover la eliminación de barreras físicas y actitudinales, y fomentar una sociedad más inclusiva, respetuosa y empática. La capacitación estuvo a cargo del profesor Luis Reyes, junto con la participación de la Lic. Jorgelina Duhart, coordinadora de Turismo de la Secretaría provincial, y Andrea Cari, integrante del equipo técnico de la misma área.

Los especialistas destacaron la importancia de fortalecer la conciencia y el compromiso del personal turístico en la construcción de entornos accesibles que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. Además, resaltaron el valor estratégico del turismo accesible para el desarrollo del sector.

La jornada concluyó remarcando el valor de la empatía como herramienta fundamental para generar vínculos más humanos, sensibles y cercanos, capaces de reconocer las necesidades del otro y contribuir a una sociedad verdaderamente inclusiva.

La actividad se enmarcó dentro de las políticas de la Dirección de Turismo, a cargo de la Lic. Sofía Van Balen Blanken, dependiente de la Secretaría de Turismo provincial, que busca consolidar un turismo más inclusivo y accesible en todo el territorio.