Accesibilidad. Servicios de Salud: se otorgaron 100 mil turnos vía WhatsApp

La herramienta para facilitar el acceso de la comunidad, está disponible en 9 hospitales públicos.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó los avances de una de las estrategias desarrolladas en el marco del Plan Estratégico de Salud II para facilitar la accesibilidad al sistema público que ya ha permitido otorgar un total de 100.001 turnos a la fecha para la atención en consultas y en prácticas complementarias en 9 hospitales a través de la mensajería de WhatsApp.

De este modo, en casi 10 meses de implementación incluyendo a los hospitales CES-Snopek, Paterson, Zabala, Gallardo, Orías, Sequeiros, Pablo Soria, del Carmen y Zegada, “se observa un crecimiento sostenido de la demanda de la comunidad a través de esta herramienta y desde ya, de la respuesta que los equipos brindan, asignando los turnos de manera virtual. Todo esto a partir del mensaje de WhatsApp, sin que las personas deban trasladarse y pagar un transporte para ir al hospital, sin hacer una fila presencial, sin mayor demora y resolviendo de forma fácil la gestión del turno”, explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise.

“Desde el inicio de esta estrategia a fines de noviembre de 2024, se fortalece, por un lado, la forma de trabajo de los equipos para la respuesta a la comunidad con gran predisposición, siempre actualizando la capacitación y buscando las mejoras para esta y todas las alternativas de modernización que trabajamos en salud pública. De manera paralela, crece la adhesión de las personas usuarias a esta alternativa que resuelve una necesidad de atención donde la persona se encuentre”, agregó.

. Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

. Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

. Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

. Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

. Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 lunes a viernes 7 a 11 horas

. Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

. Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 lunes a viernes 6.30 a 12 horas