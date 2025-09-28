Alumnos de la Normal de Abra Pampa visitaron la Legislatura

En el marco de las visitas guiadas y en concordancia con la política implementada por el vicegobernador Alberto Bernis, de una Legislatura de puertas abiertas, alumnos de la Escuela Normal Superior Sargento Juan Bautista Cabral de Abra Pampa recorrieron distintos espacios y conocieron el trabajo que se lleva a cabo en la Legislatura. Esta visita está integrada dentro de un amplio programa de formación y aprendizaje.

Los alumnos de 4 y 5 año acompañados de directivos y docentes, fueron recibidos en el recinto de sesiones por la diputada Valeria Gómez y el equipo de Ceremonial, quienes les contaron didácticamente el funcionamiento de la legislatura, la composición de la Cámara, y la función del Poder Legislativo en la búsqueda de respuestas a las dificultades de la sociedad.

Finalmente, el profesor Fernando Ontiveros, docente de Ciencias Políticas y de Formación Ética y Ciudadana explicó que conforme al diseño curricular los chicos ya vienen preparándose en materia de construcción ciudadana, y considerando que ellos tienen la orientación en Ciencias Sociales, por lo que están trabajando fuertemente en cuanto a Leyes, Estado y Gobierno, dijo el docente. Y rescato los lugares turísticos que tiene la capital de la provincia el Salón de la Bandera, el museo y hoy particularmente la Legislatura, y que con la importancia que están los representantes del pueblo. En ese sentido valoró la oportunidad de que los alumnos sepan y conozcan lo que los legisladores nos brindaron: las leyes.

Ontiveros resaltó no solo el trabajo de los legisladores nuestro sistema representativo necesita representantes que tengan la fuerte convicción de trabajar para el pueblo.

Y redondeó agradeciendo a quienes hicieron posible esta visita: legisladores y funcionarios que les brindó la posibilidad a que los alumnos se interioricen de la historia y el funcionamiento de la Legislatura.