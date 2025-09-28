Exitoso cierre-exposición del Taller de Confección de Indumentaria Gauchesca

En el Mercado de Abasto de nuestra ciudad, la Secretaría de Planificación y Ambiente, a través de la Oficina de Oficios y Empleos, expuso ante el público productos terminados que cumplen con el concepto de economía circular sustentable y sostenible cubriendo una demanda específica

Al respecto, la directora general de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, celebró, “para nosotros más que un cierre es un festejo por la gente y las cosas maravillosas que vinieron a exhibir, nos llena de orgullo porque para muchos representa una fuente de ingresos y para otros directamente una salida laboral, pero más allá de eso, también se está conservando y promocionando nuestra cultura, así que nos ponen muy felices estas mujeres que se tomaron su tiempo para aprender en los talleres y que luego se acercaron al Club de Emprendedores para armar modelos de negocio”.

Con más detalles, la directora de la Oficina de Oficios y Empleos, Silvina Máquez, explicó, “nos dimos cuenta que había una demanda que podíamos cubrir; hablo de las asociaciones gauchas que necesitan -para el Día de la Tradición, para los desfiles gauchos, y otros eventos- esta indumentaria específica a precios accesibles, así que han venido desde estas asociaciones personas a aprender a confeccionar estos productos”

“Desde el Municipio, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, hemos introducido el novedoso concepto del Banco de Telas que provee materia prima para confección de indumentaria -principalmente retazos de telas-, a las personas que, a manera de devolución, remiten al Banco de Telas un producto terminado”, y definió, “es un concepto de economía circular: hacemos circular material que estaban para el desecho por parte de fabricantes, y los convertimos en insumos para personas que los necesitan para confección a una menor escala”.

Finalmente, Márquez adelantó, “tuvimos una experiencia previa con el taller de armado de cajas copleras -que vamos a volver a realizar- pero en cuento a indumentaria gauchesca este es el segundo taller que realizamos con muchísima expectativa y alegría”.