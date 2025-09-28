FNE: Sadir participó de la entrega de premios

Con gran acompañamiento de la comunidad, estudiantes, familias y vecinos, se llevó a cabo en Ciudad Cultural la ceremonia de premiación que marcó el cierre de la tradicional celebración jujeña.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó la entrega de premios de las carrozas y carruajes que participaron en la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), en un acto que contó con la presencia de jóvenes, docentes, padres y público en general.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial hizo entrega del primer premio en la categoría Carruaje al Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos y del segundo premio en la categoría Carroza a la Escuela de Comercio N° 1 José Antonio Casas.

Por su parte, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, destacó la importancia del reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes y agrego que “Este es el momento más esperado por ellos, después de tantos días de trabajo y dedicación. La Fiesta de los Estudiantes es una construcción colectiva, donde los chicos son protagonistas, pero cada jujeño aporta su granito de arena para que salga de la mejor manera”.

Meyer también resaltó el alcance de las distintas actividades que se desarrollaron en el marco de la FNE “La elección de la Reina Nacional, el desfile del sábado y la convocatoria del jueves, con más de treinta y cinco mil personas, nos demuestran la magnitud de este evento. No podemos pedir más: solo disfrutar, sentirnos orgullosos como jujeños y seguir abrazando los valores que transmite la fiesta, como la solidaridad, el compañerismo y la unión familiar, recibiendo con alegría a los turistas que nos visitan”.

De esta manera, la edición número 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes concluyó con un balance altamente positivo, consolidándose una vez más como el evento cultural, estudiantil y turístico más importante de la provincia.