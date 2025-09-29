Conmemoraron el Día Internacional de las Personas Mayores en Libertador Gral. San Martín

Desarrollo Humano celebró la importante fecha en un encuentro comunitario para jubilados y pensionados.

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1° de octubre, el Ministerio de Desarrollo Humano, junto a la Municipalidad de Libertador General San Martín, llevó adelante una jornada recreativa en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

El encuentro contó con la presencia del intendente Oscar Jayat; la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; las diputadas Malena Amerise y Natalia Guevara; la directora general de Personas Mayores, Cintia Páez; y la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori.

La actividad reunió a centros de jubilados y pensionados de distintas localidades, clubes y áreas de personas mayores de diferentes municipios, quienes disfrutaron de propuestas recreativas y lúdicas especialmente diseñadas para promover el bienestar, la socialización y el encuentro comunitario.

Participaron el Centro de Jubilados y Pensionados 25 de Junio de Palma Sola, Los Alegres de las Yungas de Libertador, Amigos del Tejo de La Mendieta, además de delegaciones de Santa Clara, Calilegua y San Pedro.

Asimismo, la jornada contó con la presentación del grupo folclórico La Cosecha, perteneciente al Centro de Día Virgen del Valle del Ministerio de Desarrollo Humano.

Con esta celebración, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de generar espacios de inclusión, reconocimiento y disfrute para las personas mayores, garantizando su plena participación en la vida comunitaria.