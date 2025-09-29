Noticias de Jujuy

Directores se capacitan como veedores para el Operativo Aprender 2025

Jujuy
Directores se capacitan como veedores para el Operativo Aprender 2025

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa (DPIEE), continúa desarrollando instancias de capacitación destinadas a los veedores que participarán en el operativo nacional Aprender 2025.

Este lunes fue el turno de 120 directores de escuelas primarias de Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca, quienes se formaron sobre el rol clave del veedor en el proceso. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la gestión del material de evaluación, el cual, por normativa, debe mantenerse bajo estricta confidencialidad.

La evaluación se aplicará el próximo 12 de noviembre y estará dirigida a estudiantes de 6º grado de toda la provincia, en las áreas de Lengua y Matemática.

Desde la DPIEE informaron que la capacitación para los aplicadores se desarrollará en modalidad virtual.

También podría interesarte
Jujuy

Ley N° 27.499. Ley Micaela: invitan a sumarse a la formación en género y violencia de…

Jujuy

Mejor servicio . Mejoras en la Planta Jacarandá para aumentar caudal y producción…

Jujuy

Gestión. Más de 500 directivos de escuelas reflexionaron sobre liderazgo junto a Ruth…

Jujuy

Juegos Evita: este martes primera jornada de competencia

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.