Esta semana “La Muni Junto a Vos” estará en barrio Primavera

Con una amplia variedad de servicios y asesoramientos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, llevará adelante una nueva jornada del plan “La Muni Junto a Vos” el próximo miércoles 1° de octubre en el barrio Primavera, sector de Alto Comedero.
Las actividades se desarrollarán de 9 a 12.30 horas, en el espacio público ubicado entre calles El Pongo y Casira. Vecinos y vecinas podrán acceder a consultas, controles de salud, asesoramiento institucional y atención comunitaria de manera directa y gratuita.
El programa tiene como objetivo acercar servicios mediante una acción integral que fortalezca el vínculo entre el Estado y la comunidad, en el marco de la decisión política del intendente Raúl “Chuli” Jorge de descentralizar la gestión municipal y garantizar presencia territorial.
Como novedad, en esta edición se sumará un stand del Consejo Provincial de la Mujer, que brindará diferentes instancias de atención y acompañamiento.
Servicios disponibles durante la jornada
- Trámites y Consultas: Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y SUSEPU.
- Atención a la Comunidad: servicios para adultos mayores, COPRETI y gestión administrativa.
- Servicios de Salud: nutrición, electrocardiograma, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación en seguridad vial policial y defensa del consumidor.
- Otros servicios: abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.
