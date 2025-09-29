Noticias de Jujuy

Inclusión Social. Emprendimientos de economía circular que se fortalecen con apoyo de la Provincia

Jujuy
Emprendimientos de economía circular que se fortalecen con apoyo de la Provincia

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático entregó equipamiento a la Asociación Todos Juntos, en el marco del componente de Transición Justa del Proyecto GIRSU Jujuy.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continúa acompañando y fortaleciendo emprendimientos sustentables a través del proceso de Transición Justa e inclusión social, del Proyecto GIRSU que cofinancian la provincia junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Unión Europea (UE).

El componente de Transición Justa, en una de sus líneas, la de Fortalecimiento a Emprendedores sustentables, busca promover la economía circular, favoreciendo modelos productivos de triple impacto, ofreciendo la posibilidad de crear y sostener fuentes de trabajo y brindar a la vez un servicio ambiental, con un sentido de inclusión social.

En esta oportunidad, la ministra María Inés Zigarán visitó la «Asociación Todos Juntos» para entregar equipamiento destinado a su proyecto de “Confección de bolsas ecológicas y juguetes didácticos con material reciclado”.

La titular de la cartera ambiental destacó el trabajo de los equipos que encabezan de Patricio Carrillo y Camila López, y puso de relieve no solo el compromiso sino además la sensibilidad y sentido de comunidad con que desarrollan cada una de las actividades, talleres, y emprendimientos.

Explicó que el equipamiento entregado pretende garantizar mejoras de la iniciativa de taller protegido, a través del cual personas con discapacidad reutilizan telas industriales para elaborar productos que sustituyen el uso de bolsas plásticas. WhatsApp Image 2025-09-29 at 11.51.25 (1) Luego de felicitar a los equipos de la Dirección de Políticas Socioambientales y de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU que llevan adelante las gestiones, dijo que “los bienes entregados fortalecerán el trabajo de la Asociación, permitiendo que sus integrantes generen ingresos, adquieran saberes y proyecten un futuro de independencia económica». Finalmente destacó que «este tipo de emprendimientos reafirman el compromiso de la provincia con la inclusión social y el cuidado del ambiente, consolidando a Jujuy como referente en innovación y sustentabilidad», concluyó.Te puede interesar también: El Proyecto GIRSU restituye derechos y fortalece emprendimientos de economía circular

Luego de felicitar a los equipos de la Dirección de Políticas Socioambientales y de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU que llevan adelante las gestiones, dijo que “los bienes entregados fortalecerán el trabajo de la Asociación, permitiendo que sus integrantes generen ingresos, adquieran saberes y proyecten un futuro de independencia económica».

Finalmente destacó que «este tipo de emprendimientos reafirman el compromiso de la provincia con la inclusión social y el cuidado del ambiente, consolidando a Jujuy como referente en innovación y sustentabilidad», concluyó.Te puede interesar también: El Proyecto GIRSU restituye derechos y fortalece emprendimientos de economía circular

También podría interesarte
Jujuy

Conmemoraron el Día Internacional de las Personas Mayores en Libertador Gral. San…

Jujuy

Protección a la biodiversidad. Brigadistas del Ministerio de Ambiente controlaron el…

Jujuy

Turismo. Jujuy sigue participando en la FIT 2025 con fusión de sabores de altura,…

Jujuy

Estados subnacionales . Jujuy, sede del 7° Foro del Corredor Bioceánico de…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.