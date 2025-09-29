Inclusión Social. Emprendimientos de economía circular que se fortalecen con apoyo de la Provincia

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático entregó equipamiento a la Asociación Todos Juntos, en el marco del componente de Transición Justa del Proyecto GIRSU Jujuy.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continúa acompañando y fortaleciendo emprendimientos sustentables a través del proceso de Transición Justa e inclusión social, del Proyecto GIRSU que cofinancian la provincia junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Unión Europea (UE).

El componente de Transición Justa, en una de sus líneas, la de Fortalecimiento a Emprendedores sustentables, busca promover la economía circular, favoreciendo modelos productivos de triple impacto, ofreciendo la posibilidad de crear y sostener fuentes de trabajo y brindar a la vez un servicio ambiental, con un sentido de inclusión social.

En esta oportunidad, la ministra María Inés Zigarán visitó la «Asociación Todos Juntos» para entregar equipamiento destinado a su proyecto de “Confección de bolsas ecológicas y juguetes didácticos con material reciclado”.

La titular de la cartera ambiental destacó el trabajo de los equipos que encabezan de Patricio Carrillo y Camila López, y puso de relieve no solo el compromiso sino además la sensibilidad y sentido de comunidad con que desarrollan cada una de las actividades, talleres, y emprendimientos.

Explicó que el equipamiento entregado pretende garantizar mejoras de la iniciativa de taller protegido, a través del cual personas con discapacidad reutilizan telas industriales para elaborar productos que sustituyen el uso de bolsas plásticas.

Luego de felicitar a los equipos de la Dirección de Políticas Socioambientales y de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU que llevan adelante las gestiones, dijo que "los bienes entregados fortalecerán el trabajo de la Asociación, permitiendo que sus integrantes generen ingresos, adquieran saberes y proyecten un futuro de independencia económica».

Finalmente destacó que «este tipo de emprendimientos reafirman el compromiso de la provincia con la inclusión social y el cuidado del ambiente, consolidando a Jujuy como referente en innovación y sustentabilidad», concluyó.

