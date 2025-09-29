Juegos Evita: este martes primera jornada de competencia

Desde las 8 comienzan a competir en las diferentes disciplinas los deportistas jujeños en la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. “Están en muy buenos hoteles, muy cómodos, contentos”, apuntó Luis Calvetti.

El Secretario de Deportes destacó que “desde que llegaron comenzaron a divertirse, están en los mejores hoteles, muy cerca de la playa, la verdad que muy contento por eso, y que además de hacer deporte puedan disfrutar de Mar del Plata. Tenemos niños, adolescentes que nunca conocieron el mar y tienen su oportunidad que trasciende lo deportivo, porque es mucho más que eso”, subrayó.

Por otro lado, previo a la foto institucional en la explanada principal, se juntaron los representantes de Salta y Jujuy, provincias vecinas, “verlos compartir es algo realmente hermoso. El deporte nos une, más allá de la competencia, y lo más lindo es esto, que se lleven valores incorporados, ya que eso es realmente maravilloso”, puntualizó Calvetti.

Asimismo, se refirió al constante acompañamiento del Gobierno de la provincia, “no me canso de decir y agradecer a nuestro Gobernador Carlos Sadir, a nuestro Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, por hacer posible este viaje y permitir que los chicos cumplan su sueño de estar aquí en Mar del Plata”.

El programa

Este martes desde las 8 comienzan a competir en distintas disciplinas con el siguiente programa.

En sub 15 masculino y femenino, en la pista del EMDER, comienzan las actividades de atletismo, mismo horario para bádminton sub 16 en ambos sexos en singles y dobles en cancha Complejo Nautilus Ciromar, mientras que, en el mismo complejo, pero en el natatorio, inician las competencias de natación sub 14, también varones y mujeres, tanto adaptado como convencional.

A partir de las 8.30 se juega en Club Náutico y Club Banco Provincia, se juega tenis en sub 16 mixto.

A partir de las 9, comienza la acción del vóley en sub 15 masculino en cancha del Instituto Santa Cecilia Córdoba, y en femenino, Cedetalvo respectivamente. Misma hora para Hockey en Centro Municipal Hockey, y judo en el CEF 1.

El básquet 3×3 se juega en cancha de Skatepark para las categorías sub 16 a partir de las 10, mismo horario para el tenis de mesa en sub 14, en varones y mujeres, mientras que en sub 14 femenino, a las 10.30 se realiza la competencia de gimnasia artística.

Por la tarde, a las a las 14 comienza la lucha en el CEF 1.