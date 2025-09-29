Obras claves para solucionar problema histórico en el acueducto Huaico

Agua Potable de Jujuy informa a los vecinos del Gran Jujuy sobre la situación actual del Acueducto Huaico de polietileno de 500 mm, que se extiende desde la Planta Alto Reyes hasta la Cisterna de Alto Padilla, y que históricamente ha afectado la provisión de agua.

Este acueducto, con una antigüedad de más de 17 años, presenta un colapso estructural crítico que opera solo al 25% de su capacidad, impidiendo el llenado normal de la Cisterna de Alto Padilla. Esta cisterna es vital, ya que alimenta a un amplio sector que incluye Alto Padilla, Cuyaya, Beltres, Sargento Cabral, Tezanos Pinto y llega hasta Los Alisos, incluyendo el Bombeo Navea.

El problema se concentra en un tramo crítico de 850 metros del recorrido total de 4,5 km, donde la infraestructura está seriamente comprometida. Las causas son múltiples y graves:

Solución Definitiva en Marcha

El Gobierno de la Provincia, a través de Agua Potable de Jujuy, ha puesto en marcha la solución estructural y definitiva a este problema histórico:

Esta obra se iniciará en los próximos días físicamente , una vez finalizados los trabajos administrativos y de ingeniería respectivamente.

Se ejecutará de forma rápida y continua, para lograr en el menor tiempo posible la solución definitiva de este gran inconveniente.

Se estima que la solución estructural estará completada en la primera quincena del mes de Noviembre.

«Desde el gobierno del Gobernador Carlos Sadir estamos brindando una solución estructural. Lamentamos la situación de los vecinos, especialmente en la zona de Alto Comedero, pero la solución definitiva está en marcha y sus avances serán mostrados de forma contundente en los próximos días,»

Agua Potable de Jujuy agradece la paciencia y comprensión de los usuarios, y reafirma su compromiso con el abastecimiento de un servicio esencial con obras que miran al futuro.