Llega la 10ª edición del Festival de la Peña Colorada

El 3 y 4 de octubre, el predio La Mielera de San Pedro de Jujuy será sede de uno de los festivales más esperados del noroeste argentino. Con la presencia de 20 artistas y una propuesta que combina música, identidad jujeña y gastronomía, la Peña Colorada celebra su décimo aniversario.

La grilla artística reúne a lo mejor del folklore y la música popular, con la presentación de Los Tekis, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Tunay, Alma Chaqueña, El Indio Lucio Rojas, Canto 4, Grupo Tabú, Nuevo Destino, Coroico, La Cantada, Cele Rodríguez, Carla Celeste, Ramales, Jujuy Band, Benja Cruz, entre otros.

Además de los espectáculos en el escenario, el festival contará con un patio gastronómico y la posibilidad de participar en sorteos, ofreciendo una experiencia completa para las familias y el público que cada año acompaña la propuesta.

En la conferencia de prensa de lanzamiento participaron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Turismo, Sofía van Balen Blanken; el secretario de Desarrollo Humano de San Pedro, Ariel Bravo; y el director de Turismo de la ciudad, Franco Melano.

El secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, destacó: “Acompañamos el lanzamiento de este festival. Venimos apoyando a todos los municipios y comisiones porque creemos en este mandato de estar presentes en territorio y acompañar el desarrollo cultural de las distintas regiones”.

Asimismo, subrayó que “Jujuy cuenta con una agenda muy importante, con una expresión variada y diversa que incluye festividades patronales y celebraciones, además de los programas que impulsamos desde la Secretaría en articulación con cada comunidad”.