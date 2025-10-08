Accesibilidad. Con atención 24 horas, SAME Salud Mental recibe de 10 a 15 consultas por día

El equipo interdisciplinario se encuentra a disposición de la comunidad en urgencias y emergencias y para todo tipo de asesoramiento en Salud Mental.

El Ministerio de Salud de Jujuy reiteró a la comunidad la disponibilidad 24 horas de SAME Salud Mental que integra la red de numerosos servicios públicos y gratuitos en Salud Mental y al que se puede acceder llamando al 107 o al 0800 888 4767.

Con un total de 5.000 atenciones presenciales y 1.200 atenciones telefónicas, así como 150 atenciones por trabajo social desde el inicio del año y hasta fines de agosto, SAME Salud Mental recibe un promedio de 10 a 15 consultas por día a través del equipo integrado por 16 profesionales en psicología y 2 en trabajo social.

“Los especialistas en psicología se incorporaron al SAME en 2017, iniciando con un equipo de 4 personas que en ese momento cumplían con atenciones presenciales prehospitalarias en ambulancia”, explicó la jefa del servicio, Elisa Vanesa Camacho, y agregó que “en pandemia, se brinda respuesta a la demanda de la población vía telefónica, sumándose en 2023 un recurso fundamental como es la línea 0800 para la atención telefónica”.

En tanto, precisó que SAME Salud Mental facilita las atenciones en urgencias y emergencias en salud mental, recibiendo las llamadas que ingresan por 107 o 0800 y de acuerdo a la complejidad se cursa la atención telefónica en casos leves a moderados y de forma presencial con ambulancia, en los casos de mayor gravedad.

“Entre los logros fundamentales se encuentra el fortalecimiento del equipo cuya labor de desarrolla propiciando calidez y humanización del servicio, respondiendo a la demanda de la comunidad con una mejor atención, dada también la mayor sensibilización respecto al cuidado de la salud mental, por lo que asesoramos y orientamos de acuerdo a cada caso”, afirmó Camacho y destacó que el área realiza igualmente la contención a los propios agentes del SAME 107, la evaluación de apto psicológico a personas aspirantes en la Unidad SAME 107 y la capacitación en primeros auxilios psicológicos.