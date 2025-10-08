Actividades para adultos mayores en la Unidad Nº 8 del Servicio Penitenciario Federal

Continuando con las actividades alusivas por el Día Internacional del Adulto Mayor, la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, participó de la organización de una serie de actividades especiales para los adultos mayores alojados en la unidad penitenciaria.

La jornada contó con el respaldo del Secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, y de la Directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, quienes apoyaron y gestionaron las actividades inclusivas. Estos talleres están incluidos en los programas de reinserción social del Servicio Penitenciario de Jujuy, que busca la integración de las personas a la sociedad mediante el estudio y diferentes talleres de capacitaciones.

A lo largo de la jornada se desarrollaron presentaciones de bailes folclóricos, una propuesta de yoga adaptada para adultos mayores con una activa participación de los internos, quienes se sumaron con presentaciones de piezas musicales con armónica y recitación de poesías; para finalizar se ofreció a todos los participantes actividades de acompañamiento, compartiendo fruta y bebida en un espacio de encuentro.