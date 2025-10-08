Asistencia Directa. El 13 de octubre inicia la entrega de módulos alimentarios en Hipólito Yrigoyen

La distribución alcanzará a beneficiarios del Programa Comer en Casa.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, informa que desde el lunes 13 al miércoles 15 de octubre, se realizará la entrega de módulos alimentarios del programa “Comer en Casa”, a familias de Hipólito Yrigoyen.

El operativo de entrega directa de unidades alimentarias se coordinó entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial y los representantes de la oficina de la Unidad de Gestión Local de Hipólito Yrigoyen, para llegar a familias de la Región Quebrada.

En Hipólito Yrigoyen se concretará los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre, de la siguiente forma:

Los titulares deben presentar al DNI del titular y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).