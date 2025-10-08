Corredor Bioceánico: Jujuy se consolida como eje estratégico de la región

Jujuy se viste de anfitriona del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, un evento que reúne a autoridades de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay con la meta de profundizar la integración de la región.

El acto de apertura tuvo lugar en el salón principal de Ciudad Cultural, encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien ejerce la presidencia pro tempore del foro. Lo acompañaron el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; la jefa de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Tarapacá, Carolina Quintero Muñoz; los gobernadores paraguayos Bernardo Zárate Rudas (Presidente Hayes) y Harold Bergen (Boquerón); y el vicegobernador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, entre otras autoridades.

También participaron el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani; la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar; y el ministro consejero de la Embajada de Brasil en Argentina, Carlos Cu Morgan Dpyle; junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución clave en la elaboración del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo. Acompañaron el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el alcalde de Iquique, Mauricio Soria; y el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco.

Un espacio estratégico para la integración

Durante su discurso de bienvenida, Sadir destacó la importancia del foro como “un espacio estratégico para profundizar la integración regional y fortalecer el desarrollo local de las provincias y la región, en particular del norte argentino y los países que conforman el corredor”.

El mandatario jujeño, subrayó el papel de la provincia como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico y aseguró que el desafío es consolidar un corredor que “represente desarrollo económico y social, y una mejor calidad de vida para los habitantes del Cono Sur”.

Los representantes de los distintos países coincidieron en remarcar el potencial del Corredor Bioceánico como una vía de desarrollo, competitividad y empleo, proyectando al bloque como socio estratégico regional en materia de comercio, infraestructura y cooperación.

El apoyo del BID y los desafíos pendientes

Sadir agradeció especialmente el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de sus equipos técnicos, por los avances logrados en el Plan Maestro Regional, “una herramienta fundamental para coordinar políticas de infraestructura, logística, comercio e integración productiva”, apuntó.

El gobernador advirtió sobre los desafíos aún pendientes, entre ellos la necesidad de mejorar la infraestructura vial y digital, la conectividad aérea y terrestre y los servicios de seguridad y asistencia en las rutas que integran el corredor.

“El desarrollo del turismo, el intercambio cultural y la competitividad empresarial dependen de que avancemos en estos aspectos”, señaló.

Inversiones y compromisos de Jujuy

En materia de obras, Sadir informó que Jujuy invierte más de 200.000 millones de pesos en la ejecución de la Ruta Nacional 34, eje central del corredor, con aportes de la Nación y la Provincia. También mencionó los trabajos en la Ruta Nacional 52, que conecta con el paso de Jama hacia Chile, y el proyecto de inversión de 200 millones de dólares para mejorar la conectividad digital, los servicios de emergencia y las áreas de descanso a lo largo del trazado.

“Muchas de nuestras empresas ya operan a través de los puertos chilenos, exportando al mundo y recibiendo importaciones que fortalecen la Zona Franca y el Parque Industrial”, explicó el mandatario, quien además planteó la necesidad de un centro fronterizo integrado y con horario extendido, que facilite el tránsito entre Argentina y Chile.

Acuerdo con Antofagasta y trabajo en comisiones

En el marco del foro, se firmó una declaración de intención entre el Gobierno de Jujuy y el Gobierno Regional de Antofagasta, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de infraestructura, transporte, logística, salud, minería, energías renovables, comercio, cultura y turismo.

La jornada inició con la presentación del Plan Maestro Regional, elaborado junto al BID. Por la tarde, se realizará una serie de mesas técnicas y comisiones de trabajo enfocadas en ejes estratégicos como infraestructura, comercio fronterizo, turismo, participación ciudadana, pueblos originarios, seguridad, salud, educación y desarrollo municipal.

El VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio representa un nuevo paso en el propósito común de conectar el océano Atlántico con el Pacífico, generando una plataforma logística que potencie la competitividad y la integración del Cono Sur.

“Estamos más fuertes que nunca para seguir avanzando en la construcción de un corredor que una a los pueblos, impulse el desarrollo y abra las puertas del mundo desde el norte argentino”, completó Sadir.