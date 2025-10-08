Economía popular. Feria de las Cuatro Regiones, especial Día de la Madre

En el marco del Día de la Madre, este 9 y 10 de octubre se llevará a cabo la Feria Campesina Pucará en Centro Cultural Manuel Belgrano, con el apoyo del Gobierno de la provincia.

Como es habitual cada mes, productores y artesanos de distintas localidades expondrán sus producciones de cosecha, alimentos y productos hecho a mano a un precio justo. Una iniciativa que es fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales y de la economía local.

En tal contexto, Celia Mamani integrante del Movimiento Campesino Indígena Pucará comentó que nuevamente en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) en los horarios de 8 a 20 horas se realizará la feria de las cuatro regiones.

“En este mes que es muy especial, por ser el mes del día de la madre, queremos invitar a toda la población a adquirir una diversidad de regalos para mamá. Encontraran desde productos con stevia para aquellas madres que no pueden consumir azúcar, rebozos bordados hecho por mujeres del Valle de Las Alturas, verduras agroecológicas de la quebrada y vinos artesanales para acompañar el brindis con mamá”, detalló.

Por otro lado, Inocencia Zapana comentó que estarán presentes artesanos de Abra Pampa y de Carisa con su alfarería y tejidos. Desde la quebrada vendrán productores de Hornocal, Cianzo, Palca de Aparzo, Ocumazo con harinas, granos y semillas.

Continuando señalo que se suman los trabajadores de Huacalera, El Perchel y Maimara con sus verduras y hortalizas. En tanto los productores de los Valles tendrá disponible para la venta frutilla y los provenientes de Yuto, Chalican y Palma Sola ofrecerán frutas como naranja, limón, papayas, palta entre otras.

Finalmente mencionó que “habrá también comida regional. Así que esperamos al público a que se acerque y encuentre ese obsequio especial para el día de la madre”.

Expo Raíces 2025

A su vez las integrantes de la Feria Campesina Pucará invitaron a todos los jujeños a visitarlos en la localidad de El Carmen los días 11 y 12 de octubre de 10 a 22 horas donde participarán con stand de productos específicos de la Quebrada y Puna.

Dicho evento será en el Predio Latitud Sur (Ruta Nac. N° 9 y Ruta Prov. N° 42).