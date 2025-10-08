Inició la obra de adecuación en la sede de la DPA

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, lleva adelante una obra de ampliación, acondicionamiento eléctrico y refacciones sanitarias en el edificio de la Dirección Provincial de Administración (DPA), ubicado en la ex ENET N°2 de San Salvador de Jujuy, donde funcionan dependencias como Área Recursos Humanos y Área Liquidaciones.

El proyecto responde a la necesidad de adecuar un edificio histórico que no fue concebido para uso administrativo, y que con el paso del tiempo evidenció limitaciones estructurales para soportar la demanda actual de oficinas, equipamiento informático y personal. Los problemas recurrentes en las instalaciones eléctricas y sanitarias, junto con el deterioro general del inmueble, motivaron la intervención.

Con un presupuesto total de $454.124.043,15, financiado mediante el Programa BCIE con aporte provincial, la obra contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, el reacondicionamiento de techos y canaletas, la construcción y refacción de espacios de trabajo y depósitos. La empresa adjudicada es Bloke S.R.L.

Los trabajos se iniciaron a principios del mes de octubre y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. Se desarrollan por etapas, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades administrativas del Ministerio.

La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias y laborales del personal, optimizando el funcionamiento cotidiano de las áreas administrativas y garantizando un entorno más seguro y adecuado a las necesidades actuales.