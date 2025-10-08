Intregación. Sadir reafirmó la hermandad de los pueblos integrantes del Corredor Bioceánico

En el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio del que Jujuy es anfitriona, el gobernador Carlos Sadir recibió a las autoridades de Brasil, Chile y Paraguay.

La recepción protocolar tuvo lugar en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, donde se procedió al intercambio de obsequios y rúbrica del Libro de Oro.

Estuvieron presentes autoridades de los Estados Subnacionales involucrados en el Corredor Bioceánico, pertenecientes a Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

Se sumaron representantes de las embajadas como así también ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo.

También acompañaron, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el jefe de Gabinete de Ministros, Freddy Morales; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; y el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco.