Políticas socioeducativas. Continúa el programa «Sábado de Escuelas Abiertas»

El Colegio Secundario N° 60 de San Pedro se incorpora para recibir a estudiantes de 7° grado y a sus familias los sábados 11 y 18 de octubre.

La iniciativa propone un acompañamiento integral durante la transición entre la escuela primaria y la secundaria, brindando clases de consulta de Lengua y Matemática, talleres de apoyo socioemocional y charlas destinadas a padres y tutores sobre la vida escolar en el nivel medio.

En San Salvador de Jujuy, el programa continúa desarrollándose en el Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”; en el Colegio Polimodal N° 3; en el Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”; en el Colegio Secundario de Arte N° 42 y en la Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”.

La convocatoria es abierta y no requiere preinscripción. Las escuelas abren sus puertas a las 8:45, y las actividades se desarrollan de 9 a 12 horas.

Se recomienda a los estudiantes asistir con ropa cómoda y llevar cuaderno o carpeta y cartuchera.