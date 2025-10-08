Salón de la Bandera. Conmemoración del Día del Trabajador Rural

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, se realizó el acto conmemorativo del Día del Trabajador Rural, con la presencia del gobernador Carlos Sadir, el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Alfredo Yusgra, el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción seccional Jujuy, Ramón Neyra, y delegados del interior.

También participaron el secretario general de la CGT Regional Jujuy, Fredy Berdeja, entre otros dirigentes gremiales.

En la oportunidad, el gobernador hizo un especial reconocimiento a la labor de los trabajadores rurales, destacando la importancia del trabajo conjunto entre sindicatos y gobierno para fortalecer el sector.

El secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, Andrés Lazarte, expresó que “este acto simboliza el compromiso del gobierno provincial con los trabajadores rurales, un sector fundamental para el desarrollo de nuestra provincia”.

“Continuaremos trabajando en conjunto con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y sociales de este colectivo”, aseguró.