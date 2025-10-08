Se capacitó en Equipo de Gestión y Rol docente: trayectoria educativa en el nivel inicial

En las instalaciones del Cine Select, se llevó a cabo el curso de capacitación denominado Equipo de Gestión y Rol docente: aspectos nodales de la trayectoria educativa en el nivel inicial; enfocado en el rol fundamental del docente en la primera infancia. La propuesta formativa estuvo dirigida a educadores y equipos vinculados a la educación inicial, tanto del ámbito municipal como provincial.

La bienvenida a los presentes estuvo dada por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien puntualizó, “la capacitación es una propuesta del municipio, que nace del compromiso del personal municipal, en este caso de la profesora Maricel Quispia, quien se desempeña en el nivel inicial de la Escuela Marina Vilte”.

El secretario explicó que durante la jornada “se brindaron diferentes ítems destinados a fortalecer los equipos educativos, consolidar acciones conjuntas y promover el diálogo entre los distintos estamentos del sistema educativo, para mejorar la calidad del trabajo institucional”.

Destacó la presencia tanto del personal municipal como al cuerpo docente de la provincia, “provechosa para todos los participantes, continuando esta línea de trabajo que promueve el municipio, centrada en fomentar el trato respetuoso entre las personas y entre los equipos de trabajo”, puntualizó Altea.

Luego la directora de Proyección Educativa, Agustina Pauloni, destacó que el objetivo principal “es brindar herramientas para que trabajen en equipo y puedan generar un ambiente de trabajo positivo y productivo, procurando de esta manera valorar el equipo directivo y los docentes, generando un mayor compromiso en la realización de los trayectos educativos, en este caso de nivel inicial”.

Prosiguió Érica García, directora Gral de Educación, quien destacó la importante convocatoria lograda en el ámbito educativo, luego del receso durante la celebración de la FNE, retomando un ciclo de capacitación, con la finalidad de abordar y reflexionar sobre los roles y funciones del personal docente, así como también analizar los indicadores y nodos que inciden en las trayectorias educativas, buscando siempre mejorar la calidad del acompañamiento a los estudiantes”.

Luego la Maricel Quispia, agradeció el espacio brindado para abordar esta temática y destacó la importancia de reflexionar sobre la trayectoria educativa y remarcó que “desde el inicio de la vida escolar, los niños y niñas atraviesan no solo aspectos pedagógicos, sino también dimensiones comunitarias, sociales y administrativas que inciden directamente en su desarrollo integral”

Entonces añadió “desde esta mirada entendemos que la complejidad de la escuela tiene que estar puesta en un equipo de gestión que trabaje colaborativamente mediante la implicancia del equipo docente, considerando que es importante plantear temas como proyectos de gestión, enfoque del diseño curricular, las normativas vigentes, la agenda del director, entre otros”.

A la vez, “el jornada suma a la organización institucional, a la vez se tomó otro aspecto como el nivel inicial lo que implica jardín maternal y jardín de infantes. Por esa razón se focaliza en toda la trayectoria educativa, entendiendo que además la trayectoria educativa se inicia antes que ingresen a la escuela, priorizando el abordaje de la dimensión comunitaria y de la familia”.

