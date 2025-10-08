Noticias de Jujuy

Vuelve la Feria Campesina Pucará con productos de las cuatro regiones

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una nueva edición de la Feria Campesina Pucará, que se desarrollará los días 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación), de 8:00 a 20:00 horas.

El encuentro, organizado junto al Movimiento Campesino Indígena Pucará, reúne a productores y productoras de las cuatro regiones de la provincia, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos regionales, artesanías, frutas y verduras frescas y de elaboración artesanal.

La feria es una oportunidad para promover el consumo local, el comercio justo y la producción sustentable, fortaleciendo los lazos entre el campo y la ciudad. Además, los visitantes podrán conocer más sobre las prácticas agroecológicas y el trabajo de las comunidades campesinas e indígenas que preservan las tradiciones jujeñas.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a acercarse y apoyar esta propuesta que impulsa la economía popular y el intercambio cultural.

También podría interesarte
Jujuy

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la integración regional en el VII Foro del…

Jujuy

Accesibilidad. Con atención 24 horas, SAME Salud Mental recibe de 10 a 15 consultas…

Jujuy

Economía popular. Feria de las Cuatro Regiones, especial Día de la Madre

Jujuy

Intregación. Sadir reafirmó la hermandad de los pueblos integrantes del Corredor…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.