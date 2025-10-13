Continúan abiertas las inscripciones para “Sueños de Primavera”

Desde el municipio instan a todas las jóvenes que cumplieron 15 años a acercarse a los diversos puntos hasta el miércoles 15 de octubre, recordando que la tradicional fiesta se desarrollará el viernes 17, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex estación de trenes).

Desde la organización aclararon que habrá un cupo de aproximadamente 300 chicas para la inscripción, debido que cada agasajada va acompañada de dos familiares y recordaron que el evento es dirigido a jóvenes que cumplieron 15 años, desde octubre del 2023 a octubre del 2025.

El recorrido de la celebración iniciará el viernes 17 en Plaza Belgrano, donde las jóvenes y sus familias serán recibidas por el intendente Raúl “Chuli” Jorge y funcionarios municipales, para luego trasladarse en hacia el Centro Cultural.

Las interesadas podrán inscribirse en los distintos Centros de Atención Municipal (CAM), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y Centros de Participación Vecinal (CPV), presentando documentación que acredite haber cumplido 15 años entre octubre de 2023 y octubre de 2025.

CPV Chijra , calle Los Manantiales esquina Las Llamas.

, calle Los Manantiales esquina Las Llamas. CPV Manuel Eduardo Arias , Esnaola esquina Formosa, barrio Kennedy.

, Esnaola esquina Formosa, barrio Kennedy. CPV 12 de Octubre , Gurruchaga esquina 9 de Julio (Mercado 12 de Octubre).

, Gurruchaga esquina 9 de Julio (Mercado 12 de Octubre). CIC Alberdi , Alberro esquina Mármol, barrio Alberdi.

, Alberro esquina Mármol, barrio Alberdi. CAM San Francisco de Álava , Santa Victoria esquina Cerro Labrado.

, Santa Victoria esquina Cerro Labrado. CAM Marcelino Musto , Av. Bolivia N° 3042, barrio Huaico.

, Av. Bolivia N° 3042, barrio Huaico. CPV Belgrano , Av. 1° de Mayo esquina Zabala, barrio Belgrano.

, Av. 1° de Mayo esquina Zabala, barrio Belgrano. CPV Combate de Alto Comedero , Manzana 46, Lote 23, barrio 6 de Marzo (ex 18 Hectáreas).

, Manzana 46, Lote 23, barrio 6 de Marzo (ex 18 Hectáreas). CIC Che Guevara , Manzana 43, barrio 150 Hectáreas, Alto Comedero.

, Manzana 43, barrio 150 Hectáreas, Alto Comedero. CIC Copacabana, Av. Marina Vilte 590, barrio Alto Comedero.

Por otro lado, explicaron que la vestimenta de las quinceañeras es a gusto y todas las inscriptas tendrán la posibilidad de obtener de forma gratuita maquillaje y peinado. En el lugar donde se inscriban les van a informar los turnos y cómo proceder para acceder a estos servicios.