Declararon Huésped de Honor al periodista Luis Otero

El Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y la concejala María Galán, entregaron la ordenanza N° 8198/2025, que declara Huésped de Honor, más una placa honorífica, al periodista Luis Otero, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, ética y compromiso con la comunidad.

En los argumentos de la norma entregada, se destaca que la trayectoria de Luis Otero trasciende el ámbito profesional, proyectándose también en lo comunitario, lo educativo y lo social. Su figura constituye un ejemplo de integridad, compromiso y servicio, valores que merecen ser reconocidos y celebrados por nuestra comunidad.

La entrega se realizó el pasado sábado por la mañana en el Centro Cultural y Museo “Casa Macedonio Graz”, en el marco del lanzamiento del Instituto de Comunicación Audiovisual (IMCA). El encuentro contó con la presencia del Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, el rector de la nueva institución, Osvaldo Fabián Gorena, el locutor, periodista del canal “El Trece” y referente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Luis Otero, junto a directivos del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Al respecto, Lisandro Aguiar, destacó: “Fue un gusto recibir a Luis Otero y realizar este reconocimiento como Huésped de Honor desde el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Destacar su trayectoria y la finalidad de su visita, que es la posibilidad de que en San Salvador de Jujuy, en nuestra provincia, podamos emitir a través del IMCA (Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual) títulos de locutor nacional en el marco del ISER”.

Asimismo, Aguiar remarcó: “Realmente es un verdadero gusto y creo que hay un desafío muy importante para seguir creciendo con esta y otras carreras que puedan brindar, desde el polo de desarrollo que está generándose en nuestra ciudad, la posibilidad que muchos estudiantes de San Salvador de Jujuy y de la provincia, también de provincias cercanas, puedan venir a estudiar».

Finalmente, el concejal agradeció «a Fabián Gorena y a todo el equipo que hizo posible esta realidad y, por supuesto, al Gobernador de la provincia que permanentemente está articulando para que la oferta académica, como lo que ha pasado con la carrera de Medicina o Abogacía, pueda seguir creciendo», concluyó.