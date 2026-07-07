Acciones de sensibilización. La Mendieta celebró el Mes del Orgullo con una jornada de promoción de derechos e inclusión

Se realizó una jornada para fortalecer la igualdad y promoción de derechos en La Mendieta durante la Kermés Recreativa por el Mes del Orgullo.

En el marco de las actividades por el Mes del Orgullo, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro junto a su equipo participó de la Kermés Recreativa organizada por las autoridades de La Mendieta.

La actividad fue de participación e intercambio comunitario destinada a promover el respeto por la diversidad y reivindicación de los derechos, conmemorando la lucha por la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBTIQA+.

Durante la jornada se compartió información sobre los servicios de acompañamiento y asesoramiento disponibles ante situaciones de violencia por motivos de género y discriminación, acercando herramientas de prevención a la comunidad.

Asimismo, se generaron espacios de diálogo y reflexión que permitieron sensibilizar sobre la importancia de construir vínculos saludables, basados en el respeto, la igualdad y la no violencia.

Estas iniciativas tienen la finalidad de prevenir la violencia de género, visibilizar las desigualdades que aún persisten y promover una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Participó de la Kermés el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.