Educación. Salud Bucal llegó a más de 230 escuelas y alcanzó alrededor de 10.000 estudiantes en Jujuy

El programa incluye a los niveles Inicial, Primario y escuelas rurales de toda la provincia.

El Ministerio de Educación alcanzó durante el primer semestre de 2026 a más de 230 instituciones educativas con el Proyecto de Salud Bucal, una iniciativa que permitió entregar casi 10.000 kits odontológicos a estudiantes de nivel inicial, primer ciclo del nivel primario y escuelas rurales de toda la provincia.

El proyecto, que forma parte de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables y se implementa desde 2017, se desarrolla mediante un convenio con la empresa Colgate para la provisión de kits odontológicos y material educativo. Además de la entrega de insumos, contempla talleres audiovisuales e interactivos para estudiantes y jornadas de capacitación destinadas a directivos y docentes.

Como novedad del Ciclo Lectivo 2026, y en articulación con la Dirección de Educación Inicial, se incorporó a los jardines maternales y a las familias para promover la prevención desde los primeros años de vida, abordando la importancia de la lactancia materna, la higiene bucal, el lavado de manos y la alimentación saludable.

Durante el primer semestre, el proyecto alcanzó la totalidad de las instituciones educativas de la Región Educativa I, integrada por los departamentos de Santa Catalina y Yavi; la Región II, que comprende Humahuaca y Tilcara; la Región V, conformada por Ledesma y Santa Bárbara; y la Región VI, que abarca El Carmen y Palpalá. Además, los equipos visitaron establecimientos de Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, San Pedro, localidades del interior de Tilcara y El Moreno, ampliando la cobertura territorial.

La coordinadora de Entornos Escolares Saludables, María José Gloss, destacó la importancia de promover hábitos saludables desde la infancia y agradeció el trabajo conjunto de la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Jujuy, coordinada por el odontólogo Esteban Soto, que acompaña el desarrollo del proyecto.

Para el segundo semestre, el Ministerio de Educación prevé extender las acciones a las Regiones Educativas IV y VII, con el objetivo de completar la cobertura de las siete regiones educativas para fortalecer la prevención y promoción de la salud bucal.