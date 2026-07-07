Inversión. Seguridad fortalece el equipamiento de las unidades operativas de la Policía de Jujuy

La entrega de nuevos recursos permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y optimizar el funcionamiento de distintas dependencias de la fuerza.

El Ministerio de Seguridad continúa fortaleciendo la capacidad operativa de las distintas unidades de la Policía de Jujuy mediante la incorporación de nuevo equipamiento destinado a mejorar las condiciones de trabajo del personal y optimizar la prestación del servicio de seguridad en todo el territorio provincial.

La entrega fue encabezada por el secretario de Seguridad, Carlos Gil Urquiola, junto al coordinador de Gestión de las Fuerzas de Seguridad, Julio Bonvini; el coordinador de Administración del Ministerio de Seguridad, procurador José Corpucci; y el director de Apoyo Táctico Policial, comisario mayor Daniel Almazán.

En la oportunidad se distribuyeron los siguientes elementos: cocinas industriales; heladeras con freezer; freezers horizontales; colchones; mesas; escritorios; sillas de oficina; armarios metálicos; estanterías; ventiladores; herramientas de mantenimiento; desmalezadoras; motosierras; hidrolavadoras; carretillas; escaleras; equipos gastronómicos; utensilios; vajilla; ollas de gran capacidad; pavas; bandejas; cubiertos; elementos de cocina; y diversos insumos destinados al mantenimiento y funcionamiento de las dependencias policiales.

Los recursos fueron destinados a las unidades de Caballería, Infantería, Grupo Especial Motorizado, Grupo Fronteras y la Unidad K9, con el propósito de fortalecer su operatividad y acompañar las tareas que desarrollan diariamente en distintos puntos de la provincia.

Esta incorporación se enmarca en la política del Ministerio de Seguridad de sostener una inversión permanente en infraestructura, equipamiento y recursos, con el objetivo de consolidar una fuerza policial mejor preparada y con mayores herramientas para brindar un servicio eficiente a la comunidad.