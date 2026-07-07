Asuntos Sociales puso en agenda proyectos sobre niñez y deporte

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy se reunió en el Salón Dr. Manuel Padilla para tratar iniciativas relacionadas con la niñez y el deporte. Durante el encuentro, los legisladores resolvieron profundizar el tratamiento de un proyecto referido al mal uso de los dispositivos electrónicos en las primeras infancias y continuar el estudio de distintas propuestas vinculadas a la actividad deportiva.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy se reunió en el Salón Dr. Manuel Padilla para tratar iniciativas relacionadas con la niñez y el deporte.

Durante el encuentro, los legisladores resolvieron profundizar el tratamiento de un proyecto referido al mal uso de los dispositivos electrónicos en las primeras infancias y continuar el estudio de distintas propuestas vinculadas a la actividad deportiva.

Al término de la reunión, la presidenta de la comisión, Laura Tomé Gámez, explicó que el proyecto sobre el mal uso de los dispositivos electrónicos en las primeras infancias generó un intercambio entre los integrantes, quienes coincidieron en la necesidad de ampliar el tratamiento de la temática.

En ese marco, adelantó que convocarán a los autores de la iniciativa y propondrán la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano, particularmente de la Secretaría de Niñez, junto a especialistas, con el objetivo de conocer cómo se viene abordando esta situación, realizar un diagnóstico y analizar buenas prácticas implementadas en otras provincias. Al respecto, sostuvo que se trata de un tema que requiere un abordaje más profundo que una simple declaración de interés.

La comisión también comenzó a tratar diversos proyectos relacionados con el deporte. En ese sentido, la presidenta informó que el secretario de Deportes participará de una próxima reunión de trabajo, de acuerdo con su disponibilidad, para aportar su visión sobre las iniciativas en estudio. Según detalló, las propuestas comprenden proyectos vinculados a infraestructura deportiva, gestión e incentivos, además del fomento de patrocinios y tutorías.

Tomé Gámez destacó que el deporte es una cuestión transversal, ya que no solo se relaciona con la competencia, sino que también mejora la calidad de vida, especialmente de los jóvenes, y contribuye a prevenir las adicciones y otros hábitos perjudiciales.

Finalmente, la presidenta de la comisión remarcó la importancia de que estos proyectos se debatan con una amplia participación de especialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo, para conocer cómo se vienen abordando estas temáticas y analizar qué aportes puede realizar la Legislatura. En ese sentido, sostuvo que tanto la promoción del deporte como el abordaje del mal uso de los dispositivos electrónicos en las primeras infancias requieren una mirada más profunda, que considere las distintas realidades que atraviesan las familias.