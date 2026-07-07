Faro cultural. Los jujeños ingresarán gratis al Centro Cultural Lola Mora

Por decisión del gobernador Carlos Sadir, los jujeños podrán acceder sin costo al nuevo espacio cultural.

El gobernador Carlos Sadir anunció que los jujeños podrán ingresar de manera gratuita al Centro Cultural Lola Mora, una decisión orientada a facilitar el acceso a este nuevo espacio cultural de la provincia.

“Quiero contarles que decidí que el ingreso a nuestro Centro Cultural Lola Mora sea totalmente gratis para todos los jujeños”, expresó el mandatario al comunicar la medida.

Asimismo, invitó a las familias y a toda la comunidad a recorrer y disfrutar de las propuestas del centro cultural. “Los invito a conocer y disfrutar de este espacio en familia, con amigos, porque este Centro Cultural es de todos”, afirmó.

Con esta decisión, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de acercar la cultura, garantizando que los jujeños puedan acceder sin costo a un espacio destinado a preservar, difundir y poner en valor el legado artístico y cultural de Lola Mora y de la provincia.