La Legislatura donó material bibliográfico a distintas instituciones educativas provinciales

En un acto protocolar realizado en el salón Marcos Paz de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis participó de la ceremonia en la que se concretó la entrega y donación de material bibliográfico a distintas instituciones educativas provinciales.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades que integraron el estrado: la presidenta y vicepresidenta de la comisión de Cultura y Turismo, Mariela Ortiz y María Uriondo, respectivamente; la jefa de Directores de la Legislatura, Dra. Silvia Yapur; el director Provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin; la directora general del Archivo Histórico de la Provincia, Susana Bartoletti; y la diputada Patricia Ríos.

Asimismo, estuvieron presentes el secretario Parlamentario Martín Luque, el secretario Administrativo José María Montiel, el presidente del bloque oficialista Santiago Jubert, y las diputadas y diputados Noelia Quispe, María Teresa Ferrín, Mario Lobo, María Teresa Agostini, María Laura Tome Gámez, Kevin Ballesty y Noemí Isasmendi. También acompañaron la ceremonia directores, jefes de área y personal de las distintas dependencias de la Legislatura de Jujuy.

El acto se realizó en el marco de la Resolución N. 982(P)L./26, dictada por el presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, mediante la cual se aprobó el proceso integral de expurgo, reordenamiento y puesta en valor del acervo bibliográfico histórico y documental de propiedad de la Legislatura de Jujuy.

La norma dispuso, por un lado, la transferencia gratuita y definitiva de 335 libros históricos de alta y media prioridad a la Dirección General del Archivo Histórico, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial; y, por otro, la donación de material bibliográfico a distintas instituciones de la provincia. En ese marco, se suscribió el acta de entrega entre representantes de la Legislatura de Jujuy y de la Dirección General del Archivo Histórico.

Al hacer uso de la palabra, el vicegobernador Alberto Bernis celebró este hecho, que se pudo lograr con el acompañamiento de los diputados de todos los bloques y de la comisión de Cultura y Turismo, quienes saben de la importancia del patrimonio histórico que tiene la Legislatura, y a la vez de una política pública del Gobierno de la Provincia acompañado de todos los sectores con la recuperación del Cabildo Histórico, sitio en donde se encuentra la historia propia de Jujuy.

El presidente de la Legislatura consideró que todo el material que se encontraba en una oficina, y que a pesar de estar a buen recaudo, tenía que estar al resguardo de lo que hoy la tecnología permite cuidar de documentación que cuenta lo que pasó en la historia de Jujuy. Y al tener el Cabildo las condiciones adecuadas para que los libros se mantengan, es que se tomó esta decisión.

Bernis aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el personal de la Legislatura y del Archivo Histórico que intervino, porque a partir de hoy todo ese material va a poder estar en condiciones adecuadas, al alcance de las futuras generaciones.

Al finalizar el acto, la jefa de Directores Silvia Yapur comentó que el expurgo, reordenamiento y puesta en valor del acervo bibliográfico histórico y documental fue realizado por la Dirección de Archivo Histórico, la Dirección de Patrimonio Provincial y la colaboración del personal Legislativo, procedimiento que estuvo asegurado ya que se aplicaron las normas internacionales archivísticas para determinar, de un universo total de 126.000 piezas bibliográficas, cuáles correspondían a libros históricos de alta y media prioridad por reunir simultáneamente valor de referencia y relevancia histórica excepcional para la provincia de Jujuy, y que ayudan a la construcción de la memoria colectiva jujeña.

Asimismo, subrayó que aproximadamente 4 mil libros se encuentran en condiciones de ser donados a entidades de la sociedad civil jujeña, y que no tienen una aplicación directa a la labor legislativa. Puntualizó que todo este material contribuía a fatigar la estructura edilicia.

Por su parte, Sebastián Pasin, director Provincial de Patrimonio, manifestó su satisfacción por un acontecimiento como este no se da todos los días, y felicitó al presidente de la Legislatura y a la jefa de Directores por tener esta iniciativa que les permitió compartir el proceso de identificación y selección del material desde el punto de vista patrimonial histórico para ser conservado dentro del marco del Archivo Histórico.

Agregó que para ellos la recuperación y salvaguarda del material que habla de la historia de los jujeños es una acción significativa.

A su turno, la directora general del Archivo Histórico de la Provincia, Susana Bartoletti, explicó que fue el producto de un arduo trabajo que demandó más de un mes, del que participaron personal del Archivo Histórico y de la Legislatura, en el que se trabajó en la estricta selección de material valioso histórica y culturalmente para acrecentar el acervo bibliográfico en la biblioteca del Archivo.

Sostuvo que este material será procesado técnicamente de acuerdo con normas internacionales y puesto a disposición para que se pueda consultar a través de internet la parte descriptiva, no su contenido. Finalmente, confirmó que, una vez concluido el procesamiento del material, podrá ser consultado en forma física en la biblioteca del Archivo Histórico.

Donación de obras documentales

En forma complementaria, la Resolución N. 982(P)L./26 también aprobó la donación de 2.955 libros de material bibliográfico de propiedad del Poder Legislativo a distintas instituciones educativas y organizaciones de la provincia, distribuidos de la siguiente manera:

Quinientos setenta y cinco (575) libros a la biblioteca popular «Domingo Faustino Sarmiento» de San Pedro de Jujuy.

Ciento ocho (108) libros al Centro de Acción Popular «Olga Márquez de Aredez» de Libertador General San Martín, departamento Ledesma.

Quinientos dos (502) libros al Instituto de Educación Superior del departamento Humahuaca.

Cuatrocientos cincuenta y dos (452) libros a la Fundación Wiña y Wayna del departamento Tilcara.

Cuatrocientos sesenta y siete (467) libros al Colegio Secundario N. 12 de Nuevo Pirquitas, departamento Rinconada.

Sesenta y seis (66) libros a la Secretaría de la Mujer UCR Comité Capital del departamento Dr. Manuel Belgrano.

Setecientos ochenta y cinco (785) libros a la biblioteca «Profesora Olinda Ofelia Ruiz» del Colegio Modelo Palpalá, departamento Palpalá.