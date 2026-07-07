La Municipalidad repudia los actos de vandalismo registrados en Plaza Belgrano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy expresa su más enérgico repudio a los daños ocasionados en la nueva luminaria de Plaza Belgrano, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto.

Aprovechando la algarabía de cientos de jujeños que se congregaron para celebrar este nuevo logro deportivo, un grupo reducido de inadaptados se encargó de opacar la celebración provocando daños en la luminaria recientemente instalada y repotenciada en la plaza central de la ciudad, afectando un espacio público que pertenece a toda la comunidad.

La jornada fue acompañada por numerosos vecinos que celebraron de manera respetuosa. Sin embargo, estos hechos de vandalismo afectan un espacio emblemático de la ciudad y desvirtúan el espíritu con el que la comunidad vivió este importante triunfo deportivo.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a cuidar y preservar los espacios públicos, entendiendo que constituyen un patrimonio común. Asimismo, solicita la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier hecho de vandalismo que atente contra los bienes públicos, contribuyendo entre todos a mantener una ciudad más cuidada y ordenada.