Encuentro. «Astronomía y Turismo: el cielo como patrimonio»

Este lunes 20 en el Cabildo se desarrollará la Jornada de Turismo Científico “Astronomía y Turismo en Jujuy: el cielo como patrimonio”.

La actividad es organizado por la Comisión Municipal de Susques, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad Nacional de Jujuy.

La propuesta está destinada a guías, prestadores turísticos, docentes y estudiantes de carreras relacionadas a las temáticas y comunidades interesadas en el desarrollo del astroturismo jujeño.

El evento iniciará a las 9 horas con la presentación del Centro de Observación Astronómica de Susques (COAS).

Luego se abordará la temática Turismo Cientifico. Astronomía y turismo a cargo del Dr. Diego García Lambas del IATE (CONICET- UNC).

Continuará, la Lic. Román Vena Valderenas del IATE (CONICET- UNC) quien disertará sobre Contaminación lumínica: un desafío compartido para el futuro del turismo astronómico.

En tanto que, en horas de la tarde, la actividad será desde las 15 horas con la charla sobre Astroturismo con identidad: el cielo como puente entre culturas a cargo de Alejandro Sommer de Red de Turismo Científico – Dark Sky Argentina de Misiones.

Finalmente, Héctor Lepez y Silvina Surbano del Astroturismo Urbano disertarán sobre Ciencia, Educación y Turismo como alianza para la conservación de áreas protegidas.

Cabe indicar que para asistir, los interesados deberán inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6uPBpXzXxOlAP-MEN0ayz3SpQlhqScliDzPe0iXKncESqg/viewform