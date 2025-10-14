La Municipalidad promovió el respeto intergeneracional con la jornada “Voces de la Experiencia”

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevó adelante la actividad denominada “Voces de la Experiencia: Revalorizando el respeto y la solidaridad intergeneracional”, en la Escuela N.º 321 “Provincia de Buenos Aires”.
La jornada tuvo como objetivo fomentar entornos seguros, saludables e inclusivos para el bienestar de las personas mayores, promoviendo el encuentro, el diálogo y la integración entre generaciones.
Durante la actividad se desarrolló un taller de sensibilización y concientización sobre el respeto y la empatía hacia los adultos mayores, y se presentó el grupo “Los Abuelos Cuentacuentos”, que ofreció un espacio de intercambio y aprendizaje compartido a través de relatos y experiencias.
Las disertaciones estuvieron a cargo de la Lic. Romina Bautista y la T.S.A.T. María Ortega, quienes abordaron temáticas vinculadas a la importancia del respeto, la solidaridad y la convivencia intergeneracional como pilares de una sociedad más justa e inclusiva.
El encuentro contó con una destacada participación de niños y jóvenes, quienes se mostraron entusiasmados y receptivos ante las propuestas, compartiendo junto a los adultos mayores una jornada enriquecedora, de aprendizaje y reflexión colectiva.
