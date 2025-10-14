Patrimonio. Tilcara recibió los bienes históricos del Coronel Álvarez Prado

Noticias de Jujuy

Tilcara recibió los bienes históricos del Coronel Álvarez Prado

El Museo Ernesto Soto Avendaño resguardará la espada y el gorro militar del prócer jujeño.

En un emotivo acto realizado en el Museo Ernesto Soto Avendaño de Tilcara, se llevó a cabo la entrega de la espada y el gorro militar pertenecientes al Coronel Manuel Álvarez Prado, valiosos bienes patrimoniales que forman parte de la historia jujeña.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; y el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin, junto a autoridades del Gobierno de Jujuy y de la Legislatura Provincial, institución que realizó la entrega de estos atributos históricos.

La ceremonia fue un sentido homenaje a una figura central en la identidad del pueblo jujeño y en la lucha por la independencia argentina. Participaron además representantes de instituciones gauchas, educativas y descendientes del prócer, en una jornada que reafirmó el compromiso con la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la provincia.

Con esta entrega, la espada y el gorro militar del Coronel Álvarez Prado vuelven a su tierra natal, donde formarán parte del acervo del Museo Ernesto Soto Avendaño. Estos objetos constituyen un testimonio vivo de la historia y del heroísmo del líder tilcareño, que tuvo un rol destacado durante la Guerra de la Independencia.

Para la comunidad, su presencia en el museo representa un símbolo de orgullo y un legado que fortalece la memoria colectiva. A través de estas piezas, las nuevas generaciones podrán conocer y valorar la trayectoria de quienes forjaron la historia de la patria y la identidad jujeña.

