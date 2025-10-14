Secretaría de Deporte. Más de 400 deportistas participaron de la 5° fecha de la liga provincial de inclusión deportiva

La iniciativa forma parte de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, en articulación con el municipio de San Salvador de Jujuy.

La jornada se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal “Hugo «Pajarito» Cid Conde”, en La Punta del Parque San Martín y contó con disciplinas en atletismo, boccias, newcom, hockey y fútbol, con participantes de alrededor de 20 instituciones, de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro, Perico, El Carmen, Abra Pampa, Puesto Viejo.

Luis Calvetti, secretario de Deportes, agradeció a toda la familia y al Municipio de la Capital en seguir impulsando estos juegos de inclusión.

“Las capacidades no se miden por límites, sino se miden por el esfuerzo y la pasión de cada uno de los deportistas y eso es lo que tratamos de pregonar en la liga inclusiva”, afirmó Calvetti.

Por su parte, Gustavo Hiruela, Director General de Deportes de la comuna local, agradeció al secretario, al Gobernador Carlos Sadir, y al Ministro, Normando Álvarez García, por desarrollar tareas conjunta con el Intendente Raúl Jorge, «una línea que nos lleva hacer grandes cosas”.

“Es muy importante para nosotros porque San Salvador de Jujuy es la capital de la inclusión”, agregó.

Posteriormente los organismos provinciales y municipales, destacaron el gran trabajo de la Fundación Valencia, que brindó el desayuno a los participantes; al Ministerio de Desarrollo Humano, por el aporte de los insumos para el almuerzo; y al CIC del Municipio Capitalino, que se encargó de su preparación.

Estuvieron presentes además, Leandro Calvetti, director de Deporte Infanto Juvenil; Arturo Colqui, director de Planeamiento y Fortalecimiento de Deportes Social y Comunitario; Gabriela Zárate, directora de Deportes de la Mujer; Gonzalo Torres, sub director de Deporte Inclusivo; Aldana Noseda, coordinadora Educacional y Médica del Deporte; José Crespo, Coordinador técnico de apoyo y fortalecimiento de Instituciones Deportivas; del municipio local, Gustavo Caliva, subdirector general de Deportes y Recreación; y subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella.