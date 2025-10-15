Agenda de charlas de la 4° edición del “San Salvador Moda”

El Club de Emprendedores de Municipalidad de San Salvador de Jujuy ultima detalles de la 4° edición del evento “San Salvador Moda”, que se desarrollará desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. Por ello, dieron a conocer la agenda de charlas que brindarán diferentes emprendedores y referentes de la moda de nuestra provincia, como así también los enlaces para ser parte de esta experiencia innovadora.

Conforme a lo anticipado por los organizadores de la 4° edición del “San Salvador Moda”, el evento prevé reunir a costureros, diseñadores y otros actores del mundo de la moda, en un espacio común donde, a través de diferentes actividades, podrán compartir e interiorizarse de los proyectos de emprendedores locales. En tal sentido, la agenda de charlas se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 27 de octubre

18:00 hs: charla “Leyenda: Vestir con Propósito”, con la disertación de Paula Herrera, quien brindará una charla inspiradora sobre cómo la moda puede unir diseño, ciencia y saber ancestral para crear conciencia. Con dicha propuesta se invita a repensar el acto de vestirnos como un gesto de identidad, belleza y respeto por la tierra porque cada prenda puede ser más que moda, puede ser una leyenda viva.

LINK: https://forms.gle/tB92q2ZjmUJgw2oM7

Martes 28 de octubre

18:00 hs: charla “Decisiones Estéticas en Fotografía de Moda: de la Marca a la Imagen”, a cargo de Malu Habil. En el universo de la moda, cada fotografía cuenta una historia. Detrás de cada imagen hay un conjunto de decisiones estéticas que definen el estilo, la atmósfera y la identidad de la marca. Por ello, se propone explorar cómo elegir el entorno, la iluminación, el tipo de modelo y los recursos visuales para lograr imágenes coherentes y potentes, capaces de transmitir el espíritu de una colección.

LINK: https://forms.gle/pLMa48iN2xXdid6q9

19:15 hs: charla “De la idea al impacto: el poder de soñar, crear y crecer como mujer emprendedora”. Mediante dicha propuesta, Elena Roca, planteará que, “todo comienza por una idea”. Asimismo, abordará cómo nace un proyecto, el valor de visualizar los sueños (tabla de sueños, metas, visión personal). Además de compartir ejemplos de rutinas efectivas, organización y bienestar, la disertante aludirá a cómo la autenticidad, la raíz local y la identidad pueden transformarse en una marca con proyección global.

LINK: https://forms.gle/vMBK4dGgzwEyWUcC8

Miércoles 29 de octubre

18:00 Hs: charla “El vínculo entre la Arquitectura y la Moda”, cuya disertante será Elena Asaf, quien presentará los paralelismos entre el proceso creativo en la moda y la arquitectura, y reseñará trabajos del estudio en viviendas, arquitectura comercial y edificios.

LINK: https://forms.gle/DRv7fuXEZDSyAkWH9

Jueves 30 de octubre

18:00 Hs: charla-taller “De Residuo a Diseño “. Paula Herrera invita a transformar bolsas plásticas en un material único y resistente, combinando diseño, ciencia y conciencia ambiental. “Aprendé a crear tu propio ecocuero y convertí el desecho en moda con historia y propósito”, será la consigna de la convocatoria.

LINK: https://forms.gle/iAYTpZTKGwG4o2Nd7

Viernes 31 de octubre

18:00 hs: charla “Plásticos que inspiran: historias que no terminan en la basura”, a cargo de María Paz, fundadora de FanPlástico. Con dicha actividad se propone un recorrido inspirador por el proceso creativo y transformador detrás de Fanplástico Diseño Sustentable, un emprendimiento jujeño que convierte residuos plásticos en objetos de diseño con impacto ambiental y social. A partir de una experiencia real y cercana, se comparte cómo una idea nacida de la observación cotidiana del descarte se convirtió en una práctica concreta de economía circular, creatividad y propósito.

LINK: https://forms.gle/1bzxLP1aGd2aS7Xt8