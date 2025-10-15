Noticias de Jujuy

Jujuy
Elegir alimentos saludables y sumar hábitos, claves en cada ciclo de vida

Una alimentación adecuada aporta nutrientes y energía necesarios para cuidar la salud día a día.

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población que cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y reiteró en ese sentido que, siempre que sea posible, se debe elegir una alimentación saludable en todas las etapas de la vida lo que asegura incorporar los nutrientes y la energía necesarios para las actividades cotidianas.

En tanto, seguir una alimentación con base en alimentos frescos y de preparación casera ayuda a prevenir enfermedades mientras resulta también más económica. Los hábitos de alimentación que cuidan la salud son importantes en la adultez y se deben promover en niños, niñas y adolescentes para una mejor calidad de vida.

Por asesoría, atención y consultas, en cada Operativo Sanitario, CAPS u hospital más cercano SE encuentran a disposición los equipos profesionales en Nutrición.

Alimentación nutritiva y saludable

-Se recomienda que el plato esté compuesto por:

• 50% de frutas y verduras

• 25% de cereal, sobre todo integral

• 25% de proteína animal o vegetal

-Preparar alimentos en casa evitando agregar sal al cocinar; se puede reemplazar por condimentos como orégano, pimienta, ajo, perejil, romero o tomillo

-Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas y/o sal

-Elegir 5 porciones de frutas y verduras por persona por día

-Tomá 8 vasos de agua segura cada día, evitando las bebidas azucaradas

-Sumar actividad física: al menos 30 minutos de actividad física cada día.

