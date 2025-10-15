Noticias de Jujuy

La Municipalidad invita a los vecinos a celebrar la XVI “Serenata a las Madres” en B° Cuyaya

Jujuy

Como es tradicional en el mes de octubre, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindará la “XVI Serenata a las Madres” el viernes 17, en inmediaciones de la Plaza Constitución del barrio Cuyaya, a partir de las 19 horas.
El evento contará con la participación especial del reconocido grupo Tupac 7, que ofrecerá un espectáculo musical lleno de emoción y canciones dedicadas a todas las mamás, junto a otros artistas destacados del medio.

En este sentido, las agasajadas serán protagonistas de esa tarde noche a través de la serenata por su día, a realizarse en Plaza Constitución, con la actuación de Tupac 7, Pato Warmi y Camacho. En caso de posibles lluvias, el evento se trasladará al Club Cuyaya.   

La jornada será acompañada por presentaciones de danzas folclóricas, a cargo de agrupaciones locales, que pondrán en escena el talento y la tradición jujeña, además de regalos y sorteos durante la noche. 

Cabe destacar que la nueva edición de la serenata está pensada como un espacio para el encuentro familiar, y el reconocimiento a todas las madres de la ciudad.

Desde el municipio, extiende la invitación a todos los vecinos y vecinas para disfrutar de una noche especial, con entrada libre y gratuita, pensada para realizar el homenaje a quienes día a día son el corazón de cada hogar.

También podría interesarte
Jujuy

Primera reunión de la Cena Blanca 2025

Jujuy

Redes de contención. Abordaje de la violencia de género en Humahuaca

Jujuy

Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

Jujuy

Elegir alimentos saludables y sumar hábitos, claves en cada ciclo de vida

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.