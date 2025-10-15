Así lo afirmó Alfredo González, candidato a diputado nacional y referente del presidente Javier Milei en Jujuy. González fue clarito sobre las elecciones del 26 de octubre: “Es a todo o nada”.



Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Jujuy –Alfredo González, Bárbara Andreussi y Mario Briones–, junto a sus suplentes Iván Miranda y Silvia García en la Lista 502, y la referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, hicieron una movida épica por Purmamarca y Tilcara.



Acompañados de dirigentes, militantes y un montón de chicos de la zona, charlaron de tú a tú con vecinos, emprendedores y productores locales sobre las reformas que está empujando el presidente Javier Milei y por qué hay que bancar este cambio que está transformando el país.



En pleno recorrido, los libertarios jujeños insistieron en llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia. Y ojo, porque la Quebrada también merece liberarse del atraso que dejaron años de gobiernos feudales y cómplices del kirchnerismo. “Argentina necesita librarse de años de gobiernos feudales y cómplices del kirchnerismo”, soltó Alfredo González con todo, marcando el tono de lo que se viene.



Bárbara Andreussi lo resumió perfecto: “Como en toda la campaña, estamos llevando las ideas de la libertad por toda la provincia, y esta vez paramos en nuestra increíble Quebrada, que sufre tanto por esos mandatos feudales de la política vieja que se resiste a la prosperidad que trae Milei”.



Pero el que la rompió fue Alfredo González, que fue clarito sobre las elecciones del 26 de octubre: “Es a todo o nada”. Para este candidato que va por una banca en Diputados, el país necesita reformas profundas, y apoyarlas significa votar por La Libertad Avanza. “Elegir a cualquier otro frente es hacerle el juego al kirchnerismo. Tenemos que decidir el modelo de país: La Libertad Avanza o volvemos para atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, remató González, dejando en claro que no hay grises.



Los candidatos cerraron fuerte: la Lista 502 es la única en Jujuy que representa de verdad a Milei. Invitaron a todos los jujeños –especialmente a los jóvenes como vos– a fiscalizar y votar el 26 para defender con el voto este modelo que está sacando al país del pozo. ¡Jujuy, es ahora o nunca! Si querés un futuro con más libertad y menos feudalismo, sumate al cambio.