Noticias de Jujuy
Jujuy

“Argentina necesita librarse de años de gobiernos feudales y cómplices del kirchnerismo”

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Jujuy –Alfredo González, Bárbara Andreussi y Mario Briones.

Así lo afirmó Alfredo González, candidato a diputado nacional y referente del presidente Javier Milei en Jujuy. González fue clarito sobre las elecciones del 26 de octubre: “Es a todo o nada”.

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Jujuy –Alfredo González, Bárbara Andreussi y Mario Briones–, junto a sus suplentes Iván Miranda y Silvia García en la Lista 502, y la referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, hicieron una movida épica por Purmamarca y Tilcara.

Acompañados de dirigentes, militantes y un montón de chicos de la zona, charlaron de tú a tú con vecinos, emprendedores y productores locales sobre las reformas que está empujando el presidente Javier Milei y por qué hay que bancar este cambio que está transformando el país.

En pleno recorrido, los libertarios jujeños insistieron en llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia. Y ojo, porque la Quebrada también merece liberarse del atraso que dejaron años de gobiernos feudales y cómplices del kirchnerismo. “Argentina necesita librarse de años de gobiernos feudales y cómplices del kirchnerismo”, soltó Alfredo González con todo, marcando el tono de lo que se viene.

Bárbara Andreussi lo resumió perfecto: “Como en toda la campaña, estamos llevando las ideas de la libertad por toda la provincia, y esta vez paramos en nuestra increíble Quebrada, que sufre tanto por esos mandatos feudales de la política vieja que se resiste a la prosperidad que trae Milei”.

Pero el que la rompió fue Alfredo González, que fue clarito sobre las elecciones del 26 de octubre: “Es a todo o nada”. Para este candidato que va por una banca en Diputados, el país necesita reformas profundas, y apoyarlas significa votar por La Libertad Avanza. “Elegir a cualquier otro frente es hacerle el juego al kirchnerismo. Tenemos que decidir el modelo de país: La Libertad Avanza o volvemos para atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, remató González, dejando en claro que no hay grises.

Los candidatos cerraron fuerte: la Lista 502 es la única en Jujuy que representa de verdad a Milei. Invitaron a todos los jujeños –especialmente a los jóvenes como vos– a fiscalizar y votar el 26 para defender con el voto este modelo que está sacando al país del pozo. ¡Jujuy, es ahora o nunca! Si querés un futuro con más libertad y menos feudalismo, sumate al cambio.

También podría interesarte
Jujuy

Primera reunión de la Cena Blanca 2025

Jujuy

Redes de contención. Abordaje de la violencia de género en Humahuaca

Jujuy

Cantoras del Alto celebra a las Madres y acompaña el Consejo Provincial de Mujeres

Jujuy

Elegir alimentos saludables y sumar hábitos, claves en cada ciclo de vida

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.