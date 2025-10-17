PROMACE avanza con nuevas licitaciones para obras en escuelas de Jujuy

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Unidad Coordinadora Provincial (UCP PROMACE), continúa impulsando el fortalecimiento de la infraestructura educativa con nuevas licitaciones que permitirán mejorar las condiciones edilicias de establecimientos escolares en distintos puntos de la provincia.

En este marco, el pasado 16 de octubre de 2025 se llevaron a cabo dos actos de apertura de sobres correspondientes a procesos licitatorios financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el marco del componente de infraestructura del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE).

A las 10:00 horas, se realizó la apertura de ofertas de la Licitación Privada N° 02/2025 – UCP, destinada a la ampliación y refacción integral de la Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” y del Jardín de Infantes N° 42, ambos ubicados en San Salvador de Jujuy.

En esta oportunidad, se recibieron ocho propuestas de las empresas Fortaleza Arquitectura y Construcciones, Bloke SRL, IRMI SA, Cultivar SRL, Edinor SA, City Constructora SRL, Valica SRL y Andina Consultora y Constructora SAS.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se desarrolló la apertura de sobres correspondiente al Concurso de Precios 4/25– Ampliación y refacción integral del Bachillerato N° 9 “San Francisco de Asís”, de El Talar, departamento Santa Bárbara. En esta instancia, se recibieron cuatro propuestas de empresas oferentes Romano Construcciones, Edinor SA, City Constructora, Valica SRL

Ambos actos se realizaron en el Complejo Ministerial del Barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy y fueron encabezados por la Secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado, junto al Secretario de Infraestructura, Arq. Matías Torcivia, y el Coordinador del componente BCIE-SIE, Sebastián Farfán.

También participaron representantes de las empresas oferentes, integrantes de Asesoría Legal de Fiscalía de Estado, el equipo técnico de la UCP PROMACE y directores de las instituciones educativas beneficiadas.

Con la apertura de sobres, ambos procesos ingresan a la etapa de evaluación técnica y económica de las ofertas, conforme a la normativa vigente y los pliegos licitatorios correspondientes.

De esta manera, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura escolar, la transparencia en los procesos administrativos y la igualdad de oportunidades para toda la comunidad educativa de Jujuy.